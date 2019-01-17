Более 60% россиян стыдятся "вечной бедности и неустроенности" в стране

Опрос «Левада-центра» показал, какие российские реалии больше всего огорчают жителей нашей страны.

Как передает РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра», больше половины россиян (61%) огорчены «вечной бедностью и неустроенностью», в которой исторически живет «великий народ». Жителей России также смущают грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу (37%) и отставание от Запада (24%).

Еще одним поводом для огорчения для россиян оказался распад СССР: его стыдятся 45% опрошенных. По словам социолога Карины Папии, такое отношение граждан к событиям тридцатилетней давности обусловлено тем, что национальная гордость в России сильно привязана к советским временам и ключевым достижениям того периода.

«Отсюда и стыд за то, что развалили такое государство, особенно среди старших поколений. Современной позитивной и коллективно разделяемой идеи, вокруг которой могло бы солидаризироваться фрагментированное российской общество, без обращения к прошлому и истории в настоящее время нет», — объясняет специалист.

Когда заходит речь о гордости за страну, то россияне в основном связывают ее с победой в Великой Отечественной войне (87%), освоением космоса (50%), великой русской литературой (40%), достижениями науки (37%). Среди современных событий, за которые опрошенные испытывают чувство гордости, значится возвращение Крыма в Россию (45%). При этом социологи отмечают, что россияне по-прежнему считают Россию великой державой — об этом говорят 75% респондентов.