YouTube запретил видео с жестокими розыгрышами и опасными трюками

Видеохостинг YouTube запретил размещать видео с розыгрышами и трюками, опасными для жизни и психики людей.

Видеохостинг, принадлежащий компании Google, выступил против популярных в Сети игр, розыгрышей и трюков, которые подвергают жизнь людей опасности и приводят к расстройству детской психики. Речь идет в том числе о флешмобах Tide Pod Сhallenge и Fire Challenge, когда интернет-пользователи съедали на камеру капсулы с жидкостью для стирки белья или поджигали себя.

«Наши правила запрещают контент, поощряющий опасное поведение, которое может нанести серьезный ущерб здоровью», – говорится на сайте компании.

Кроме того, теперь на YouTube нельзя будет загрузить розыгрыши, героев которых убеждают, что они находятся в опасности. В качестве примера запрещенного пранка был назван розыгрыш, во время которого ребенку сообщают о смерти его родителей.

YouTube дал пользователям два месяца, чтобы скорректировать свой контект в соответствии с новыми ограничениями.