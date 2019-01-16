В ЗАО задержали москвича, задушившего носком собственную жену

Столичная полиция возбудила уголовное дело против мужчины, подозреваемого в убийстве супруги на почве личной неприязни.

Как передает агентство городских новостей «Москва», труп женщины 1960 года рождения был обнаружен в прихожей квартиры на улице Кастанаевская на западе столицы еще 12 января.

По подозрению в убийстве задержали 50-летнего мужа погибшей, который, по мнению полицейских, на почве личной неприязни запихнул в горло супруги носок, в результате чего та задохнулась.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве.