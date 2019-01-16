В РПЦ призвали россиян в Крещение молиться против рекламы пива на ТВ

Иеромонах Димитрий Першин выступил с критикой рассматриваемого Госдумой закона о возвращении на телевидение рекламы пива.

Напомним, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий рекламировать пиво на телевидении во время трансляции спортивных соревнований. Второе чтение инициативы было намечено на 15 января, однако позднее его отложили на неопределенный срок.

Как передает агентство городских новостей «Москва», с критикой данного проекта выступил иеромонах Димитрий Першин, который отметил, что чтения «этого очень странного закона» по какой-то причине проходят в нижней палате российского парламента именно в канун празднования Крещения.

По словам священнослужителя, россиянам стоит во время крещенских купаний помолиться о непринятии Госдумой подобной инициативы.

«Мне кажется, позор нашей современности в том, что Госдума вот именно в эти дни собиралась принять во втором чтении закон о том, чтобы вернуть рекламу пива на телеканалы — это совершенно ничего общего не имеет ни с проблемами нашей демографии, ни со здоровьем нации в целом, ни с праздником Крещения. Поэтому я думаю, что, если мы придем в храм на службу и войдем в эти купели, уместно будет помолиться, чтобы Господь вразумил наших депутатов отклонить этот очень странный закон, легализующий, в общем, то, с чем мы как-то сумели несколько лет назад справиться — пивным алкоголизмом», — заявил иеромонах.

Он также призвал верующих отказаться от употребления спиртных напитков во время празднования.