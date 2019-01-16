В консульстве РФ назвали возможную дату депортации Насти Рыбки

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) после суда перевезли из Паттайи в Бангкок.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что суд в Таиланде признал Вашукевич, Кириллов и еще шесть человек виновными в организации незаконного секс-тренинга и назначил им наказание в виде условного заключения.

Источник в иммиграционной полиции Паттайи рассказал РИА «Новости», что после суда задержанных спешно перевезли в Бангкок.

«Их увезли в Бангкок вчера поздно ночью, спешно оформив здесь все необходимые документы», — сказал источник.

В посольстве России в Бангкоке подтвердили, что фигурантов дела перевезли из Паттайи. Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин со ссылкой на таиландскую иммиграционную полицию в разговоре с РИА «Новости» уточнил, что Вашукевич, Кириллов и остальные шесть фигурантов дела могут быть депортированы из страны в четверг, 17 января.