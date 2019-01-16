Россиянам разрешили самим изготавливать патроны к оружию из-за санкций

16 января в силу вступили поправки к закону «Об оружии», разрешающие владельцам нарезного оружия изготавливать патроны.

Как передает РИА «Новости», закон, которой был принят Госдумой 10 июля 2018 года и вступил в силу 16 января 2019 года, разрешает владельцам нарезных винтовок и карабинов в России самостоятельно снаряжать патроны к своему оружию.

Отмечается, что ранее самостоятельно изготавливать патроны было разрешено только к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию. Однако в последнее время из-за антироссийских санкций обострилась проблема доступности боеприпасов.

Теперь граждане, покупающие длинноствольное оружие впервые, должны будут пройти курс обучения по снаряжению патронов.

Авторы закона подчеркивают, что самодельные патроны часто имеют ряд преимуществ по сравнению с фабричными.