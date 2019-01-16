Погоду в Москве 17 января назвали потенциально опасной из-за метели

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за метели, ветра и обледенения в столичном регионе 17 января.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в среду, 16 января, синоптики пообещали москвичам облачную погоду, низкое атмосферное давление и до минус 6 градусов.

Как передает агентство городских новостей «Москва», днем в четверг, 17 января, в столичном регионе ожидается сильный снег, ветер с порывами до 12-17 м/с, метель и обледенение.

В связи с этим Гидрометцентр объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной.

«Ветер. Снег/Обледенение. Метель. Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении синоптиков.