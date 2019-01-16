Москвичей предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне 16 января

В среду, 16 января, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшим снегом.

Об этом сообщает агентство «Метеоновости». По данным синоптиков, температура воздуха в столице опустится до -6…-4 градусов, по области — до -9…-4 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 736 мм ртутного столба.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 м/с, относительная влажность воздуха составит 80%. Подчеркивается, что в среду геомагнитный фон будет неустойчивым.

Синоптики отмечают, что из-за низкого атмосферного давления и дефицита кислорода в воздухе может ухудшиться состояние у лиц с сосудистыми нарушениями, вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами.