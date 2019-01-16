Экс-начальнику колонии, где пытали Дадина, дали 2,5 года тюрьмы

Суд в Карелии приговорил к 2,5 годам колонии общего режима экс-начальника ИК №7 Сергея Коссиева.

Об этом сообщает издание «7x7». Суд признал Коссиева виновным в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями. Кроме того, суд также приговорил к 3 годам колонии экс-заместителя Коссиева Анатолия Луиста. Его также признали виновным в превышении полномочий и получении взятки. Обоим подсудимым запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

Напомним, Коссиев был начальником колонии, о пытках в которой заявлял отбывающий там наказание активист Ильдар Дадин. По словам Дадина, Коссиев лично участвовал в избиениях заключенных.