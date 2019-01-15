В зоопарк Владивостока вместо белого льва привезли двух белых львиц

Посетителей зоопарка Владивостока начали пускать к двум африканским белым львицам.

Как сообщает ОТР, африканские белые львицы, один из редчайших видов кошек на планете, были привезены в зоопарк Владивостока из Белоруссии. Отмечается, что в зоопарке были уверены, что к ним привезут самца.

По данным канала, к двухмесячным львицам уже начали пускать первых посетителей. До этого с ними находился только ветеринар зоопарка. Он рассказал, что львицы отличаются характером: одна из них ручная и любит ласку, а вторая, наоборот, часто рычит.