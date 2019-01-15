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В зоопарк Владивостока вместо белого льва привезли двух белых львиц

Общество

Посетителей зоопарка Владивостока начали пускать к двум африканским белым львицам.

Как сообщает ОТР, африканские белые львицы, один из редчайших видов кошек на планете, были привезены в зоопарк Владивостока из Белоруссии. Отмечается, что в зоопарке были уверены, что к ним привезут самца.

По данным канала, к двухмесячным львицам уже начали пускать первых посетителей. До этого с ними находился только ветеринар зоопарка. Он рассказал, что львицы отличаются характером: одна из них ручная и любит ласку, а вторая, наоборот, часто рычит.

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Global Look Press

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Колумнисты
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Ролдугин
Олег

журналист

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

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Баканов
Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации

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Шеин
Олег

депутат Госдумы

Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов


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