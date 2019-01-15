В центре Москвы вскрыли квартиру с пролежавшим в ней год трупом

Столичная полиция проводит проверку в связи с обнаружением трупа пожилого мужчины в квартире в центре города.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник правоохранительных органах. Тело пожилого мужчины было обнаружено в квартире в центре Москвы.

«В понедельник, 14 января, в квартире на улице 2-я Черногрязская найден труп гражданина 1940 года рождения. По предварительным данным, давность смерти мужчины составляет около года», — сообщили в полиции.

При этом правоохранители из-за сильного разложения трупа не смогли на месте обнаружить следы насильственной гибели, если таковые имелись. Тело мужчины было направлено в морг для выяснения обстоятельств смерти.