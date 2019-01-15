Телеканал НТВ сообщил о 9 миллионах покинувших США американцев

Телеканал НТВ выпустил сюжет, сообщив о массовом выезде американцев с территории Соединенных Штатов.

По версии НТВ, жители страны уезжают в разные страны мира, в том числе в Россию, в поисках более комфортных налогов и приемлемых цен.

В частности, корреспондент канала приводит некие данные, согласно которым масштабы ежедневного оттока населения крупнейшего города Штатов, Нью-Йорка, сопоставимы с 30-ми годами XX века.

«В Нью-Йорке цены выросли настолько, что теперь из города ежедневно уезжают до 100 человек — цифра невиданная со времен Великой депрессии. Газеты заговорили о массовом бегстве из городов», — рапортует автор сюжета.

В сюжете показаны трое мужчин, заявивших, что приняли решение покинуть США из-за высоких цен и налогов: двое из них живут в Москве и другой остановился в Риге.

Корреспондент Алексей Веселовский сослался на «некоторые данные», заявив, что за пределами своего родного континента живут девять миллионов американцев. При этом Веселовский счел эту цифру заниженной.