Столовую в школе на Урале закрыли на месяц после госпитализации детей

Столовую одной из школ Екатеринбурга закрыли на 30 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Об этом во вторник, 15 января, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФССП Свердловской области. Отмечается, что в школе были «не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных заболеваний, вследствие чего найдены следы острой вирусной инфекции, поражающей слизистые оболочки человека».

По мнению ведомства, к отравлению детей привели нарушения при обработке оборудования.

Напомним, ранее с 20 по 26 декабря 2018 года в образовательном центре №25 в Екатеринбурге был введен карантин после того, как десять учеников получили кишечную инфекцию. Трое школьников были госпитализированы.