Система "112" оказалась работоспособной лишь в 12 регионах РФ

Счетная палата установила, что лишь работа системы экстренного вызова «112» налажена лишь в 12 из 85 регионов РФ.

«В настоящее время возможностями [системы] полноценно воспользоваться могут только 28% населения, проживающего на 15% территории страны», — сказала заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова, говорится на сайте ведомства.

По ее словам, это произошло из-за проблем во межведомственном взаимодействии, в том числе из-за недостаточного уровня цифровой интеграции системы «112» с ведомственными дежурными службами. На работе системы также отразилось сокращение финансирования: изначально на нее планировалось потратить 65 миллиардов рублей, но в итоге выделили всего 11 миллиардов.

В Счетной палате подчеркнули, что создание системы «112» имеет большое общественное значение: она снижает число погибших и пострадавших, а также размер экономического ущерба от ЧС и происшествий.

Напомним, систему «112» начали внедрять в России с 2008 года. Предполагалось, что система полностью заработает в 2019 году. По единому номеру 112 можно вызвать пожарных, спасателей, полицию, скорую, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор».