Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 15 января

Метели и температуру около нуля градусов обещают синоптики жителям столичного региона 15 января.

Об этом сообщает портал «Метеоновости». Такой характер погоды обусловлен нахождением Москвы и Подмосковья в юго-восточной части циклона.

«При облачной погоде временами будет идти снег, местами возможна метель. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов», — рассказали синоптики.

При этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Также синоптики предупреждают метеозависимых москвичей о низком атмосферном давлении, высокой влажности воздуха и пониженном содержании кислорода в воздухе: «Погодную гипоксию плохо переносят люди с заболеваниями бронхов и легких, сердца и сосудов, вегето-сосудистой дистонией, как правило, астматики, гипотоники, а также перенесшие инфаркт или инсульт. Из-за высокой влажности и порывистого ветра могут напомнить о себе хронические заболевания суставов и позвоночника».