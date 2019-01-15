Нелегальные казино и легальные "возвратные" билеты в театр: юридический обзор

Сегодня соберем несколько разрозненных друг с другом юридических новостей, так или иначе касающиеся большинства из нас.

Кто из нас не обращался в химчистку? Единицы, но в том числе и для них Верховный суд высказался высшей инстанцией в одном из дел на тему ответственности химчисток и обязанностей клиентов.

Основной акт в этом вопросе — Правила бытового обслуживания населения, утвержденные правительством 15 августа 1997 года. К обязанностям клиентов химчисток относится осмотр и принятие работы, проверка сохранности исходной формы, целостности, размера, цвета и рисунка изделия. При этом возможное обнаружение скрытых недостатков ограничено сроками из закона о защите прав потребителей и составляет до двух лет с момента принятия работы.

В первом чтении принят документ, посвященный возврату театральных билетов. Удивительное дело — билеты нельзя было вернуть, особенно именные, даже безвозмездно передать кому-либо... После принятия законопроекта правила возврата должны будут прописать все культурные учреждения. Сейчас существует практика, по которой театр возвращает деньги только при отмене или переносе спектакля по инициативе самого театра.

Интересно, что сейчас театры довольно изящно обходят закон о защите прав потребителей, предписывающий возможность потребителя отказаться от услуги в любой момент: оказывается, покупкой билета зритель не заказывает услугу театра — спектакль проводится только в интересах зрителя, но за государственный или частный счет. Теперь практика вскоре изменится.

Новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми анонсированы Правительством. Сама ставка не указана, известно лишь, что для семей с четырьмя и более детьми она будет на уровне 6%. Соответственно, семьям с числом детей поменьше ставка предложена будет выше. Вспомним Европу, где даже нельготные ставки 1–3 процента...

Но и здесь не забыты кредиторы — не даром банковская сфера контролируется государством. Будет предусмотрено единовременное возмещение убытков кредитору в размере 10% от долга по кредиту семей с детьми, но не более 450 тысяч.

Налоговики заботятся о гражданах по-своему. Сегодня стало известно, что Федеральная налоговая служба запретила банкам переводить средства на счета компании-оператора нелегального интернет-казино Azino777 — одного из крупнейших рекламодателей в интернете. Основание — в отношении одиозного виртуального казино появились-таки сведения о проведении азартных игр с нарушением законодательства. Представляете? Несколько лет при любом чихе в сети появлялась реклама этого казино, а сведения появились только что... А ведь игровая деятельность в интернете запрещена еще с 2006 года. Или это игра конкурентов и средства на незаконном поле не ограничены?..

Кстати, в эти дни «празднуется» десять лет с момента, как игорный бизнес в РФ сильно ограничили, предписав создавать увеселительные заведения в четырех игровых зонах по стране. Но такое совсем не прижилось, так как люди выбирают Сеть или подпольные игровые дома неподалеку от себя. Лас-Вегасов пока не получилось...