Молодежный парламент намерен добиться отсрочек от армии для выпускников СПО

Члены Молодежного парламента направили обращение Ирине Яровой с целью добиться отсрочек от армии для студентов колледжей.

Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель руководителя аппарата Молодёжного парламента при Государственной Думе Дмитрий Матюшенков.

Он заявил, что соответвующее обращение члены парламента направили на имя вице-спикера Госдумы Ирине Яровой. По мнению Матюшенкова, возможность получить полноценную отсрочку должны иметь выпускники колледжей, которые часто попадают под призыв сразу после окончания заведения.

«Такая ситуация вредит всем: армия не получает высококвалифицированного специалиста, а гражданин лишается возможности продолжить образование», — уверен Матюшенков.

Если инициатива Молодежного парламента будет удовлетворена, то у граждан призывного возраста всего будет не две, а три отсрочки.