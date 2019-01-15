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Голикова назвала регионы-лидеры РФ по естественной убыли населения

Общество

Вице-премьер РФ заявила, что власти рассчитывают сменить убыль населения на прирост к 2024 году.

Слова чиновницы приводит РБК. Голикова, выступая на Гайдаровском форуме, заявила, что власти РФ планируют в скором времени изменить негативные данные рождаемости и смертности.

«Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023–2024 годах», — заявила вице-премьер по вопросам социальной политики.

Также Голикова назвала регионы, в которых отмечена наибольшая убыль населения. Такими стали Псковская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области (свыше семи человек на 1 тысячу жителей). Лидерами по приросту населения названы регионы Северного Кавказа, республики Тува и Якутия, а также Тюменская область.

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журналист

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

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Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации

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Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов


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