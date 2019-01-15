Дмитрий Песков назвал фейками политические каналы в Telegram

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что он и президент не пользуются социальными сетями.

В интервью газете «Аргументы и Факты» официальный представитель Кремля заявил, что Путин самостоятельно не пользуется смартфоном, а новости он узнает из дайджестов, которые ему готовят сотрудники пресс-службы.

«Каждый день для главы государства делается подборка теленовостей, телевизионный дайджест, который он смотрит, когда есть время: иногда — когда в машине едет или в самолете летит, иногда — уже дома ночью. Порой он от кого-то узнает о тех или иных передачах или новостях и дает поручение подготовить ему подборку», — заявил Песков, добавив, что президент «не чурается интернета».

Также пресс-секретарь главы государства раскритиковал политические каналы в Telegram, назвав их инструментом манипуляции: «Сам по себе Telegram — интересное явление. Там очень много познавательных каналов: исторических, лингвистических, экономических. Что касается политических каналов, я бы сказал, что их подавляющее большинство — это политологическая чернуха, причем чернуха заказная, с большим количеством фейков и глупостей».

Напомним, что в апреле 2018 года Роскомнадзор принял решение заблокировать Telegram на территории РФ. При этом глава РКН Александр Жаров в мае того же года сообщал, что не перестал пользоваться мессенджером. В декабре 2018 года появилась информация о том, что ведомство намерено потратить 20 миллиардов рублей на технологию по блокировке Telegram. Александр Жаров позже опроверг эти сообщения.