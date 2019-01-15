"14 дней страна мало чего создает": все против новогодних каникул

К хору ненавистников продолжительных новогодних каникул сегодня присоединился глава правительства Дмитрий Медведев. По его мнению, они чрезвычайно вредные.

«Для экономики это плохо, — заявил Медведев. — Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо "отмечает"».

Согласно постновогоднему исследованию туристического сервиса «Туту.ру», менее половины — 43% — россиян, как полагает Медведев, вредило экономике, лёжа на диване по 8 января включительно. Осмелимся, однако, предположить, что эти граждане активно поддерживали сельскохозяйственную отрасль, не отказывая себе в «огненной воде» и закуске.

Еще 15% отправились в путешествие, причем 10% — по родной стране, чем поддержали транспортную сеть и весь турбизнес в целом. Оставшиеся 5%, несознательно отправившиеся за рубеж, все-таки тоже поддержали отечественные туристические и транспортные компании.

А вот еще 13% опрошенных, что не так уж и мало, продолжали трудиться в поте лица. Что до нашей с вами экономики, то, можно подумать, в будние дни она много чего создает. По крайней мере, невооруженным глазом этого практически незаметно.

Самое забавное в высказывании г-на Медведева: расписание праздничных дней, на секундочку, утверждается правительством, если совсем точно — Министерством труда. Уже, кстати, известно, насколько весело мы проведем не обещающий ничего хорошего 2019 год: отдыхать мы будем уже скоро — с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, 12 июня и 2–4 ноября. Про встречу 2020 года пока ничего не ясно.

Последними на длинный Новый год «наезжали» думские коммунисты: в 2017 году они внесли законопроект об отмене новогодних каникул, предлагая оставить трудящимся на отдых только 31 декабря и 1 января. Предложение это с треском провалилось. Ранее, в 2015 году, похожую попытку с тем же успехом предпринимала фракция ЛДПР. Еще четырьмя годами ранее на каникулы покушались эсеры, а одними из первых на самый затяжной праздник наехали единороссы — дело было еще в 2009-м. Но через два года они одумались — и тогда своим думским большинством обломали и «Справедливую Россию».

Вообще хотелось бы напомнить депутатам, что у мирного населения, в отличие от них, нет законодательно прописанного двухмесячного летнего отдыха — многие стараниями парламентариев вообще не могут позволить себе просто пару недель отпуска на диване. Так что просьба оставить граждан в покое — им тоже надо иногда отдыхать.