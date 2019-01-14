Водители депутатов пожаловались на штрафы за неоплату парковки

Глава профсоюза водителей спецтранспорта обратился к начальнику транспортного управления Управделами президента РФ.

Текст обращения Вадима Тарношинского к Анатолию Тюкову приводит РБК. Руководитель профсоюза работников ФГБУ «Автобаза № 2» жалуется, что водители депутатов и членов правительства часто попадают в ситуацию, когда они вынуждены нарушать правила пользования платными парковками.

«Нарушение ПДД для водителей является дисциплинарным проступком, за которое администрация предприятия вправе применить к правонарушителю дисциплинарное взыскание», — говорится в документе.

Тарношинский отметил, что водители в таких ситуациях попадают под санкции со стороны своего начальства. При этом в ситуациях с погашением штрафов за неоплату парковок в некоторых случаях водителям помогают сами пассажиры.

Однако глава профсоюза добавил, что чаще всего водители вынуждены скрывать свои номера или наматывать круги вокруг места, где они должны забирать своих пассажиров.