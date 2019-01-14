Ведущий "Первого" выразил сожаление в связи с нынешней деятельностью Соловьева

Сергей Бабаев заявил, что Владимир Соловьев изменился до неузнаваемости из-за его работы на «России 1».

Об этом ведущий «Первого канала» рассказал в интервью Sports.ru. Бабаев рассказал, как журналисты вели себя в начале 2000-х.

«Кто-то был вынужден уйти из профессии: тот же Леня Парфенов, Евгений Киселев. Кто-то остался и изменился до неузнаваемости», — заявил Бабаев, упомянув Владимира Соловьева.

Ведущей утренних программ на «Первом» заявил, что профессиональная трансформация Соловьева, по его мнению, связана не с убеждениями, а с желанием извлечь материальную выгоду: «Я прекрасно помню Соловьева другим человеком. Абсолютно другим. С другими взглядами и понятиями. Сейчас про него даже не хотелось бы говорить. Человек изменился, и это жалко», — добавил Бабаев.