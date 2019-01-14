Васильева призвала родителей не оплачивать репетиторов для ЕГЭ

Министр просвещения Ольга Васильева призвала сломать систему подготовки к ЕГЭ в России.

Об этом глава Министерства просвещения заявила в интервью «Российской газете». По ее словам, школьников не должны «натаскивать» на экзамен.

«Сегодня мы в конце девятого класса прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать», — считает министр.

По ее мнению, родители не должны нанимать ребенку большое число репетиторов.

«Думаю, и для нас здесь возможны варианты — родители не должны оплачивать такое количество репетиторов. Дополнительные занятия, факультативы всегда были при школе — вспомните прошлое», — сказала Васильева.