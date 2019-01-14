В аварийной больнице сделали уборку по совету вице-губернатора

Врио вице-губернатора Владимирской области Марина Чекунова призвала персонал больницы, которая нуждается в капремонте, провести уборку. Медики послушались.

Струнинская больница попала в новости после того, как местные жители на «Прямой линии с Владимиром Путиным» — 2018 попросили президента остановить закрытие отделений больницы и сделать ремонт в больничном городке. Кадры поликлиники для взрослых — она находится в самом жутком состоянии — обошли практически все федеральные СМИ.

Путин поручил больницу не закрывать и сделать ремонт, но его поручение до конца 2018 года региональные власти не выполнили — в области сменился губернатор.

Недавно на встрече с медиками побывали владимирские чиновники, в числе других была и врио вице-губернатора Марина Чекунова. Она указала персоналу на то, что они много требуют от властей, а сами забывают о чистоте и аккуратности. Чекунова попросила поменять занавески на окнах, убрать с окон завядшие цветы и очистить вход от снега.

Чиновница не учла, что ее выступление записывает местное ТВ. Фрагмент записи попал в Интернет, и Чекунова быстро стала мемом.

Как рассказал нам бывший зам. главврача Струнинской больницы Олег Аристрахов, и персонал, и активисты поручение чиновницы сегодня выполнили:

— Я даже не ожидал такого. Все пришли сегодня на работу с тряпками. Все отдраили, — рассказал Аристархов.

Между тем судьба здания поликлиники для взрослых, по словам Чекуновой, не решена и будет зависеть от итогов экспертизы. Пока уверенности в том, что здание не обрушится и в нем можно делать капремонт, у чиновников нет.

Сегодня в Струнинской больнице побывал главный дерматовенеролог России. По словам Аристархова, отделение дерматовенерологии в Струнино все-таки решили открыть. Сейчас дело остается за лицензией.