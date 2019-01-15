Ушел из жизни гражданин-поэт. Памяти Анатолия Лукьянова

9 января умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов.

Попрощаться с Анатолием Ивановичем пришли многие крупные чиновники, известные политики и юристы. Президент Путин прислал траурный венок. Про Лукьянова, который открыто оппонировал Горбачеву, сегодня говорят, что он мог спасти СССР. Но не спас.

Когда в августе 1991-го Лукьянову предложили возглавить ГКЧП, он отказался. И все же ему пришлось провести 1,5 года в «Матросской Тишине» по обвинению в госизмене. Этот эпизод его биографии, пожалуй, самый известный. Но мало кто знает, что друзья Анатолия Ивановича всерьез боялись за его жизнь в СИЗО, а власти всеми способами пытались найти против него хоть какие-то улики.

– Меня достаточно крупные чиновники спрашивали, не убьют ли его там, – рассказал «Собеседнику» генерал-лейтенант МВД в отставке Александр Гуров, в то время возглавлявший в МВД главк по борьбе с оргпреступностью. – Но за это я не боялся: такое было политически никому не выгодно. А вот поддержать Анатолия Ивановича в заключении я старался: дал три интервью, где очень тепло о нем отзывался. Он потом, когда мы уже были депутатами Госдумы, подошел ко мне, поблагодарил. Даже позвал как-то на день рождения и подарил томик своих стихов. Но сказать, что в СИЗО у него все было нормально, тоже не могу. Меня как-то вызвал министр (не буду называть его, он уже умер): они хотели разыграть такую схему – типа была украдена ценная марка, а Анатолий Иванович ее купил... Им была нужна хоть какая-то улика. Мне было предложено найти такую марку. Я резко отказался от столь гнусного дела.

После СИЗО Лукьянов несколько созывов возглавлял в Госдуме комитет по законодательству, преподавал в МГУ… И – писал стихи: любители поэзии знают его под псевдонимами Анатолий Осенев и Днепров. Днепр, к слову, всегда был для него, уроженца Смоленска, источником силы и вдохновения:

Я родился русским,

русским и умру.

По смоленским спускам

я бежал к Днепру,

Прикасался к силе

батюшки-Днепра.

Там, где встарь смолили

лодки мастера...

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Материал вышел в издании «Собеседник» №01-2019 под заголовком «Ушел из жизни гражданин-поэт».