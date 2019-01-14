Школьники в Сызрани до потери сознания избили педагога, защитившую ученика

Учительница одной из школ в Сызрани попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после избиения учениками.

Как передает телекомпания «КТВ-Луч», сам инцидент произошел 10 января в школе № 27 в Сызрани, когда учитель физкультуры вступилась за мальчика, которого избивали ученики восьмого класса.

«Учительница встала перед нападавшими и вытянула руки, закрывая собой пострадавшего ученика. В этот момент один из хулиганов — ученик 8 класса — нанес учительнице удар», — цитирует издание свидетелей конфликта.

Отмечается, что сразу после первого удара к избиению педагога подключились и двое других учеников, которые продолжили пинать учительницу ногами даже после того, как та потеряла сознание.

Телеканал сообщает, что педагога и пострадавшего от нападения сверстников ученика госпитализировали в центральную больницу Сызрани, где им диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и гематомы.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой региональное УМВД примет процессуальное решение.