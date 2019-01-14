Минюст начал внеплановую проверку "Мемориала" по просьбе госоргана

Центр «Мемориал» сообщил о начале внеплановой проверки со стороны Минюста на нарушение закона об иноагентах.

Как сообщается на сайте организации, Минюст инициировал внеплановую проверку Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», основанием для которой стала некая «информация, полученная от государственного органа».

Указывается, что предметом проверки «является осуществление организацией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее в соответствующий реестр».

Сам центр подчеркивает, что уже передал министерству все запрошенные документы.

Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» занимается историческими исследованиями и просвещением, в том числе составляет справочники по истории государственного террора. Центр входит в структуру «Международного Мемориала», который был включен в реестр НКО-«иноагентов» в 2016 году.