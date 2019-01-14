Метель и низкое давление ждут москвичей 14 января

В понедельник, 14 января, синоптики ожидают в Москве облачную погоду с порывами ветра, снегом и низким давлением.

Как сообщает агентство «Метеоновости», в понедельник температура воздуха в Москве составит -3…-1 градус. В области ожидается -5…0 градусов. Погода в Московском регионе прогнозируется облачная. Из-за резких порывов ветра до 15 м/с в столице будет поднимется метель.

Синоптики подчеркивают, что атмосферное давление окажется намного ниже нормы: оно опустится до 730 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 80%.