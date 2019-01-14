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Новости дня

14 января, понедельник

[08:47]В МЧС сообщили об одном погибшем при взрыве газа в доме под Ростовом
[08:38]"Ъ": на ремонт зданий Госдумы и Совфеда выделят более 7 млрд рублей
[08:07]МЧС ищет семь человек под завалами рухнувшего после взрыва дома в Шахтах
[07:57]Школьники в Сызрани до потери сознания избили педагога, защитившую ученика
[07:39]В Амурской области проверят отправившего в морг живую женщину полицейского
[07:25]53% россиян выступили за отставку правительства РФ
[07:23]HBO объявили о выходе серий последнего сезона "Игры престолов" в апреле
[07:13]Два этажа обрушились из-за взрыва газа в доме в Ростовской области
[07:06]Метель и низкое давление ждут москвичей 14 января

13 января, воскресенье

[15:55]Россиянки впервые с 2012 года выиграли эстафету на Кубке мира по биатлону
[14:40]Под Рязанью выясняют обстоятельства смерти мужчины при запуске петарды
[14:17]Золотов не устранил ошибки в иске к Навальному за установленный срок
[13:53]Почти 126 тонн икры изъял Роспотребнадзор из магазинов РФ в праздники
[13:30]В Шереметьево мужчина незаконно пробрался на борт рейса до Брюсселя
[12:58]Нетрезвый мужчина в Башкирии застрелил трех человек после ссоры с женой
[11:43]Из квартиры безработного в САО украли более 1 млн рублей и золотой крест
[11:27]В больнице Ингушетии умер раненный во время обстрела машины полицейский
[10:22]УМВД Хабаровска опровергло задержание выложившего видео с похорон мафиози
[10:01]Трамп назвал оскорбительными слухи о сокрытии деталей его бесед с Путиным
[08:08]Роспотребнадзор призвал не доверять слухам о зараженных гриппом мандаринах
[08:00]Евгений Плющенко попал в больницу в Москве из-за жалоб на боли в спине
[07:49]СК завел уголовное дело после обстрела полицейской машины в Ингушетии
[07:25]Низкое давление, небольшой снег и -7 градусов обещают москвичам 13 января

12 января, суббота

[16:20]Закончивший карьеру биатлонист Шипулин может пойти в депутаты Госдумы
[15:54]Врач из Лондона рассказал о симптомах, которые могут быть предвестниками рака
[15:42]В Москве мужчину уличили в краже антиквариата у собутыльника на ₽420 тысяч
[15:15]Семь человек в тяжелом состоянии после взрыва в булочной в Париже
[14:27]На Кубани депутата обвинили в избиении двух женщин
[13:13]Власти Москвы рассказали о сроках запуска северо-западного участка БКЛ метро
[12:47]Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Якутии
[11:59]Спасатели ликвидировали пожар в квартире в Новой Москве
[10:59]В Новосибирске задержали мужчину, бросившего зажигательную смесь в бездомных
[09:59]СК проведет расследование после схода вагонов с путей под Иркутском
[08:54]Полиция проводит проверку после обнаружения трупа в парке на западе Москвы
[07:59]Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 12 января

11 января, пятница

[17:44]Мука в России подорожала на 500 рублей за тонну с конца декабря
[17:21]На проспекте Мира похитили фигуранта дела об убийстве Вороненкова
[16:57]В ФРГ журналисты призвали не выдавать лицензию на вещание RT
[16:08]Сухие пайки для Росгвардии продают в Кургане по 150 рублей
[15:43]СКР заявил, что журналисты погибли в ЦАР из-за просчетов со стороны ЦУР
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Метель и низкое давление ждут москвичей 14 января

Общество

В понедельник, 14 января, синоптики ожидают в Москве облачную погоду с порывами ветра, снегом и низким давлением.

Как сообщает агентство «Метеоновости», в понедельник температура воздуха в Москве составит -3…-1 градус. В области ожидается -5…0 градусов. Погода в Московском регионе прогнозируется облачная. Из-за резких порывов ветра до 15 м/с в столице будет поднимется метель.

Синоптики подчеркивают, что атмосферное давление окажется намного ниже нормы: оно опустится до 730 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

Теги: Погода

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Баканов
Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации

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депутат Госдумы

Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов

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писатель, журналист

Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит принимать ее в расчет


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