Российский космос: глухо, как... в танке?

На иллюстрации:

В НАСА решили, что как-нибудь переживут без визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и, во избежание политических последствий, отменили ранее намеченный визит повелителя батутов. Просто данный гражданин находится под санкциями, которые поначалу ради встречи решено было временно снять. Но не все властные структуры США устроил такой вариант. В общем, в конце концов решили, что без компромиссов будет лучше, да и без Рогозина им прекрасно летается. Маск есть.

Пока «Роскосмос» пытается понять, почему падают наши ракеты, а МКС все больше превращается в дуршлаг, Китайское национальное космическое управление опубликовало видео посадки лунохода «Юйту-2» на обратной стороне Луны. Так что именно благодаря китайцам, а не россиянам человечество впервые увидело, что именно находится на той, прежде скрытой от нас стороне. И чего там нет. А нет там нас. И с таким подходом к жизни вряд ли мы там будем. Ведь если наши чиновники предпочитают прибирать к рукам деньги, то их – смотрят выше. В прошлом году Китай поставил мировой рекорд по количеству космических запусков и, прочно осев на орбите, прибирает к рукам естественный спутник Земли. И останавливаться на этом не намерен.

Зато в России сегодня – своя радость. Лаос решил вернуть нам 30 давным-давно устаревших танков Т-34, чтобы заменить их на более продвинутую и адекватную технику. Видимо, отдать их оказалось дешевле, чем утилизировать. А сколько вокруг этого помпы, сколько восторгов от того, что «символ Победы наконец-то вернулся на Родину». Как будто победу одерживают танки, а не люди.

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но ведь это не повод пренебрегать днем сегодняшним и совсем не думать о завтрашнем. Раньше и фильмы-то снимали про «Планету бурь» и «Туманность Андромеды», а теперь кинотеатры ставят на тот же Т-34. Отлично, только на Луну Т-34 не пошлешь. Заглохнет по дороге.

Пока весь мир смотрит в будущее и стремится к нему, мы всеми силами цепляемся за прошлое. А ведь символы былого величия скребет по сусекам лишь тот, у кого больше вообще ничего не осталось. Скоро, наверное, Лаос на Марс полетит, а мы все будем радоваться ржавым танкам и ностальгировать по гагаринской улыбке. Вместо того чтобы взять и самим улыбнуться.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №01-2019 под заголовком «Глухо, как в танке».