Депутаты предложили способ избежать взрывов газа в жилых домах

Депутат ГД Галина Хованская заявила о намерении внести поправки в законодательство для профилактики взрывов газа в домах.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на «Известия», глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ предложила путь борьбы со взрывами газа в жилых домах.

«Я считаю, что, когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением», — заявила Хованская.

Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал о взрыве бытового газа в Ростовской области: инцидент произошел в жилом доме в Шахтах. В результате происшествия погиб один человек.