Золотов не устранил ошибки в иске к Навальному за установленный срок

Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову иск против оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, о том, что глава Росгвардии Виктор Золотов обратился в суд с требованием взыскать с оппозиционера Алексея Навального один миллион рублей, стало известно 11 декабря. Причиной для подачи иска стала «клевета» ФБК о продовольственных закупках ведомства.

Позднее Sobesednik.ru писал, что Люблинский суд временно оставил иск к оппозиционеру без движения из-за присутствовавших в заявлении недостатков.

Как передает «Интерфакс», Виктор Золотов не устранил нарушения, допущенные в его иске к Алексею Навальному, в указанный срок.

В связи с этим в воскресенье, 13 января, Люблинский суд Москвы вернул заявление обратно истцу.