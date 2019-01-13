В Шереметьево мужчина незаконно пробрался на борт рейса до Брюсселя

Пограничники задержали мужчину, проникшего на борт самолета в обход всех кордонов безопасности в Шереметьево.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в столичном аэропорту Шереметьево, неизвестный мужчина проник на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный для прохода экипажей воздушных судов.

«Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и бегом направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер "Аэрофлота" Москва — Брюссель. Ему удалось подняться на борт при помощи лестницы для технического персонала, который готовит самолет к вылету», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что осведомленные о произошедшем сотрудники пограничной службы задержали мужчину на борту самолета. При этом вылет лайнера пришлось отложить.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением данной информации.