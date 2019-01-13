Роспотребнадзор призвал не доверять слухам о зараженных гриппом мандаринах

Роспотребнадзор прокомментировал распространившиеся в соцсетях слухи о партии зараженных вирусом гриппа мандаринов.

Как сообщается на сайте ведомства, в ряде регионов России через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о мандаринах, которые якобы заражены вирусом гриппа.

«Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора по субъектам РФ для принятия мер», — говорится в сообщении надзрного органа.

В ведомстве добавили, что Роспотребнадзор в рамках контрольно-надзорных мероприятий (плановые и внеплановые проверки) проводит оценку качества и безопасности фруктов, в том числе мандаринов.