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Почти 126 тонн икры изъял Роспотребнадзор из магазинов РФ в праздники

Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения при реализации икры ценных пород рыб в каждом пятом российском магазине.

Как говорится в сообщении ведомства, в ходе проверок, проведенных специалистами Роспотребнадзора в 2,5 тысячах торговых точек во время новогодних праздников, было изъято порядка 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей.

Отмечается, что нарушения при реализации икры ценных пород рыб были выявлены в каждом пятом из проверенных российских магазинов.

«В каждом пятом из них выявлены нарушения при реализации икры ценных пород рыб, в том числе без товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, и нарушений требований к маркировке. Кроме того, установлено 955 несанкционированных мест торговли данной продукцией», — подчеркивает Роспотребнадзор.

 

Теги: Новый год

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Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации

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Шеин
Олег

депутат Госдумы

Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит принимать ее в расчет


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