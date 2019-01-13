Почти 126 тонн икры изъял Роспотребнадзор из магазинов РФ в праздники

Роспотребнадзор выявил нарушения при реализации икры ценных пород рыб в каждом пятом российском магазине.

Как говорится в сообщении ведомства, в ходе проверок, проведенных специалистами Роспотребнадзора в 2,5 тысячах торговых точек во время новогодних праздников, было изъято порядка 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей.

Отмечается, что нарушения при реализации икры ценных пород рыб были выявлены в каждом пятом из проверенных российских магазинов.

«В каждом пятом из них выявлены нарушения при реализации икры ценных пород рыб, в том числе без товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, и нарушений требований к маркировке. Кроме того, установлено 955 несанкционированных мест торговли данной продукцией», — подчеркивает Роспотребнадзор.