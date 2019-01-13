Низкое давление, небольшой снег и -7 градусов обещают москвичам 13 января

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в воскресенье, 13 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием североатлантического циклона, что обусловит облачную погоду и небольшой снег.

Температура воздуха в Мосвке 13 января составит -5..-3 градуса, по области — от 2 до 7 градусов мороза.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха достигнет 80%.

Атмосферное давление продолжит падать и в середине дня составит 733 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы.

По словам специалистов, низкое давление, высокая влажность воздуха и смена температурного режима окажут негативное воздействие на метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.