Нетрезвый мужчина в Башкирии застрелил трех человек после ссоры с женой

Башкирские следователи возбудили уголовное дело после массового убийства в городе Учалы.

Как сообщается на сайте СУ СК по республике, в Учалинском районе Башкирии 35-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из боевого оружия расстрелял семью с двумя маленькими детьми и их соседа-полицейского.

Уточняется, что причиной преступления стала ссора мужчины с его женой, которая, испугавшись мужа, убежала к соседям. По данным следствия, нападавший убил трех человек, включая свою жену, после чего совершил суицид.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)