Из квартиры безработного в САО украли более млн рублей и золотой крест

Полиция ищет неизвестного, обокравшего квартиру москвича на Башиловской улице в Савеловском районе на севере столицы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», с сообщением об ограблении своей квартиры в САО в столичную полицию вечером 12 января обратился безработный москвич 1975 года рождения.

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили, что неизвестный проник в квартиру потерпевшего и похитил из тумбочки 6,6 тысяч долларов, 900 тысяч рублей, а также золотые цепочку и крестик. Общий материальный ущерб составил около 1 млн 481 тысяч рублей.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.