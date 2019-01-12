Власти Москвы рассказали о сроках запуска северо-западного участка БКЛ метро

Заместитель Сергея Собянина заявил, что к концу 2020 года планируется продлить БКЛ до «Можайской».

Слова заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина приводит агентство «Москва». Чиновник заявил, что работы на новом участке линии идут по графику.

«В ближайшие два-три месяца закончим проходку и соединим станцию "Мневники" со станцией "Улица Народного Ополчения". Участок "Хорошевской" до "Терехово" мы сможем запустить в конце 2020 года», — сказал Хуснуллин.

В этот участок линии войдут станции «Улица Народного Ополчения», «Мневники», «Терехово» и «Можайская». Его длина составит девять километров.