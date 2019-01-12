Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 12 января

Небольшой снег и 8-градусные морозы обещают синоптики жителям Москвы и области в предстоящую субботу.

Как сообщает портал «Метеоновости», характер погоды в столичном регионе 12 января будет задавать североатлантический циклон, перемещающийся на север Европейской части России.

«Небольшой по своей интенсивности снег будет идти большую часть дня. Температура воздуха достигнет своего максимального значения в вечерние часы, и в столице составит -8..-6 градусов, по области -11..-6», — рассказали синоптики.

Также специалисты предупреждают, что низкое атмосферное давление и высокая влажность могут спровоцировать ухудшение самочувствия метеозависимых жителей региона.