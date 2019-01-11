В ЛДПР предложили родителям дать ребенку бокал хорошего вина

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов призвал родителей обезопасить детей от некачественной алкогольной продукции.

Как пишет агентство «Москва», Свинцов предложил родителям рассказывать своим детям про алкоголь и первым дать ребенку его попробовать.

«Конечно, рассказывать про алкоголь надо, но делать это нужно в семье. Нужно разъяснять, что не стоит его употреблять. В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина: "Попробуй, что это такое, чтоб тебе не нужно было идти, кого-то просить, чтобы тебе покупали суррогат. Не дай бог еще отравитесь"», — сказал депутат.

По его мнению, именно такой должна быть культура потребления алкоголя в семье.

«В семье, в присутствии взрослых, дать попробовать подростку в 16 лет 50 грамм вина хорошего качества. Все равно он рано или поздно это попробует. Это необходимо делать. И большинство родителей делают именно так», — заключил Свинцов.

Он добавил, что также стоит рассказывать детям и про курение.

Отметим, накануне член комитета ГД по охране здоровья Владислав Третьяк предложил прививать молодежи культуру пития через телепередачи.