В ФРГ журналисты призвали не выдавать лицензию на вещание RT

Немецкий союз журналистов попросил не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание из-за распространения им дезинформации.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте союза. «Russia Today — это не информационная среда для нас, а пропагандистский инструмент Кремля, который пытается проводить политику с дезинформацией», — сказал председатель союза Франк Убералл, чьи слова приводятся в заметке.

Убералл также подчеркнул, что RT неоднократно придумывал истории из прошлого или в одностороннем порядке изображал реальные события.

Так организация отреагировала на сообщения о том, что получение лицензии для канала поручено бывшему шеф-редактору Средненемецкой телерадиовещательной компании, профессору журналистики Вольфгангу Кеннтемиху. Представители союза считают, что таким образом журналист подвергает свою репутацию угрозе.