Сухие пайки для Росгвардии продают в Кургане по 150 рублей

Журналисты обнаружили в одном из магазинов Кургана сухие пайки от комбината «Дружба народов».

Как сообщает Znak.com, пайки от комбината «Дружба народов», который поставляет продукты Росгвардии, продавались в магазине «Сибирь» на улице Дзержинского. За 150 рублей покупателям предлагают приобрести набор «Завтрак туриста», в который входят консервированные гречка с мясом или плов с говядиной, упаковка овощной икры, две упаковки галет, специи, портативный разогреватель и таблетка «Аквабриз-2» для обеззараживания воды.

В магазине рассказали, что пайки появились в продаже в ноябре, однако поставщика назвать не смогли. В «Дружбе народов» изданию сообщили, что продукция не предназначена для свободной продажи и выпускается только для Росгвардии.

Напомним, ранее ФАС возбудила дело против мясокомбината «Дружба народов».