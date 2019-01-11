Самолет с 47 людьми на борту экстренно сел в Москве из-за незакрытой двери

Экипажу вылетевшего в Белгород пассажирского самолета пришлось экстренно вернуться во Внуково из-за незакрытой двери.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла, инцидент произошел днем в пятницу, 11 января, когда в кабине вылетевшего из аэропорта Внуково в Белгород пассажирского самолета сработал датчик незакрытия пассажирской двери.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение незамедлительно вернуться в точку отправления.

«Самолет, на борту которого 47 человек, благополучно сел во Внуково. Никто не пострадал», — сообщила позднее диспетчерская служба аэропорта.