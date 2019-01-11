Низкое давление, снег и -9 градусов пообещали москвичам 11 января

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в пятницу, 11 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться под влиянием циклона, что обусловит облачную погоду и небольшой снег.

Температура воздуха в Москве 11 января составит от минус 9 до минус 7, по области — от минус 12 до минус 7 градусов.

Относительная влажность воздуха окажется на уровне 80%. Атмосферное давление в течение дня начнет понижаться и составит 745 мм ртутного столба.

По словам специалистов, понижение атмосферного давление окажется крайне неблагоприятным фактором, способным вызвать недомогания у людей, страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.