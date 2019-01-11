Эпицентр взрыва 31 декабря мог находиться на нижних этажах дома в Магнитогорске

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников рассказал о том, где мог находиться эпицентр взрыва многоэтажного дома.

В пятницу, 11 января, Бердников рассказал журналистам, что эпицентр взрыва дома в Магнитогорске вероятнее всего находился на втором или третьем этаже.

«Сейчас следственные органы устанавливают, где именно был эпицентр. Давайте дождемся результатов расследования и будем опираться на них. Но уже понятно, что это не верхние этажи, иначе бы последствия обрушения не были столь серьезными. Это, вероятней всего, нижние — примерно второй-третий этаж», — цитирует мэра ТАСС.

Бердников добавил, что после обрушения нижних этажей сработал эффект «карточного домика», из-за чего обрушились остальные этажи.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области выступил против расселения жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске.