Депутат предложил запретить рекламу систем нагревания табака

Депутат ГД Борис Чернышов считает, что государство должно обратить внимание на борьбу с системами нагревания табака.

Как сообщает «Говорит Москва», заместитель председателя комитета Госдумы по науке и образованию направил соответствующее предложение в Минздрав.

По мнению Чернышова, производители систем нагревания табака несправедливо имеют право на рекламу своих товаров, в то время как реклама сигарет запрещена. Парламентарий опасается, что у потребителей в связи с этим может сложиться мнение о безопасности этой продукции.

«В связи с этим считаю необходимым запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять подобные устройства к обычным сигаретам, убрав их с витрин магазинов», — заключил депутат.