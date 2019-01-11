Битва за сканеры для российских архивов

В центре внимания
Модель спутника, которые планирует использовать One Web // фото: Kim Shiflett / Global Look Press via ZUMA Press
Спор Рогозина с ФСБ об участии России в OneWeb не сможет задержать будущее
Российские наемники помогли сохранить диктаторский режим Бонго в Габоне?
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить

Новости дня

11 января, пятница

[16:57]В ФРГ журналисты призвали не давать лицензию RT из-за дезинформации
[16:08]Сухие пайки для Росгвардии продают в Кургане по 150 рублей
[15:43]СКР заявил, что журналисты погибли в ЦАР из-за просчетов со стороны ЦУР
[15:28]Эпицентр взрыва 31 декабря мог находиться на нижних этажах дома в Магнитогорске
[14:49]Водитель маршрутки врезался в дерево на ВДНХ из-за плохого самочувствия
[14:25]В ЛДПР предложили родителям дать ребенку бокал хорошего вина
[13:45]Число врачей в Москве оказалось ниже положенного норматива
[13:27]Самолет с 47 людьми на борту экстренно сел в Москве из-за незакрытой двери
[13:15]В правительстве назвали домыслами запрет на подарки учителям
[12:43]В Минкомсвязи призвали чиновников спокойно выслушивать критику работы
[12:02]Военные смогут сбивать пассажирские самолеты при угрозе экологической катастрофы
[11:03]Депутат предложил запретить рекламу систем нагревания табака
[10:55]В Зеленограде выясняют обстоятельства гибели пешехода под колесами такси
[09:51]Пять человек спасены после пожара в квартире на юго-западе Москвы
[09:16]Центр "Досье" нашел доказательства слежки за убитыми в ЦАР журналистами
[08:56]Полиция потребовала у Роналду образцы ДНК по делу об изнасиловании
[08:53]Юрий Чайка заявил о несправедливо низких зарплатах российских прокуроров
[08:35]Дуров не стал называть причин ликвидации компании Telegram Messenger LLP
[08:16]Павленского отпустят из-под стражи после суда по делу о поджоге в Париже
[07:57]В МО задержана женщина за кражу крупной суммы денег у соседа по коммуналке
[07:52]РФ рассмотрит возможность обмена моряков после выборов президента Украины
[07:25]Низкое давление, снег и -9 градусов пообещали москвичам 11 января

10 января, четверг

[19:10]Движение по Волоколамскому шоссе после затопления тоннеля восстановлено
[17:48]На стройке технопарка Сбербанка в "Сколкове" погибли два человека
[17:47]Адвокат дознавателя из Уфы опровергла иск о 30 млн рублей компенсации
[17:31]Руководитель Канала имени Москвы рассказал о борьбе с потоком грязи в Тушине
[17:16]В Париже начался суд над Павленским по делу о поджоге Банка Франции
[17:06]Судья объяснила сбор паспортов у пришедших на суд над сторонниками Навального
[16:52]Депутат раскритиковал идею запрещать школьникам приносить еду из дома
[16:48]Жителей центра России предупредили о метели и ветре до 17 м/с 13 января
[15:42]Владелец 70% акций "Спартака" "переехал" из Британской Вирджинии в Россию
[15:28]Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
[15:15]Лукашенко отказался "наклонять" Москву и "наклоняться" самому
[15:11]Затекающий в Тушинский тоннель грязевой поток не могут остановить
[15:08]Музыкант Марк Мортон опубликовал посмертную песню Честера Беннингтона
[14:47]Для призывников предложили увеличить штраф за уклонение от армии
[14:25]СМИ заявили об участии ЧВК "Вагнер" в подавлении протестов в Судане
[14:18]Зрители раскупили почти все билеты на премьеру "Рождения Сталина"
[14:00]Собянин предоставит метро около гектара земли в центре Москвы
[13:42]В Госдуме предложили штрафовать перекупщиков билетов на 300 тысяч


фото: kati / imagebroker / Global Look Press
Попрощайтесь с офисом: как за два месяца сделать хобби успешным бизнесом
Фото: Global Look Press
Как получать отчисления к пенсии, не имея постоянного места работы?
Фото: Global Look Press
Как правильно ухаживать за новогодней елкой
Рисунок: Виктор Балабас
Как полечиться в платной клинике по ОМС?
imagebroker/Michaela Begsteiger / Global Look Press
Краткие периоды голодания позволяют худеть эффективнее, чем длинные
Никита Джигурда и Марина Анисина (2014 год) // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press; Дональд Трамп // фото: Martin Simon / CNP / AdMedia / Global Look Press
От Трампа до Джигурды: главные секс-скандалы 2018 года
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других
Шесть лучших тюбинговых горок Москвы
В поездку за новыми или просто здоровыми зубами? Лучше подумайте дважды // фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com
Пять причин, почему "стоматологический туризм" не поможет сэкономить

Битва за сканеры для российских архивов

Общество

Есть ли в России свои разработки? Сегодня этот вопрос, похоже, стал полем подковерной борьбы отечественных и зарубежных компаний.

До Нового года должны были быть приняты новые технические требования к оцифровке архивных документов. Казалось бы, вопрос сугубо технический. Но не спешите: от того, как именно будут составлены эти требования, зависит, какие из компаний-производителей сканеров будут на долгий срок обеспечены заказами на свою продукцию. А это — многомиллионные сделки. И тут-то начинается самое интересное.

Архивы ждут оцифровки

В каждом субъекте РФ есть уже не только необходимость, а прямое указание властей — оцифровать архивные фонды. Речь идет об огромных массивах данных: это административные и юридические акты, управленческая документация, архивы ЗАГСов, исторические материалы разных форматов и другие типы документов. Для каждого ведомства надо либо нанимать исполнителя (фирму, которая будет заниматься непосредственно оцифровкой), либо поставить задачу перед самими архивистами, закупив для них соответствующую технику. Сканеры, купленные в обычных магазинах, тут не годятся: техника должна быть специальной, со многими специфическими функциями.

Для чего нужны технические требования? Для того, чтобы оцифрованные архивные ресурсы были единообразными по всей стране. Кроме того, требования, что называется, «задают планку»: у всех электронных документов должен быть высокий уровень качества, а при обработке ни в коем случае не должны пострадать оригиналы (это особенно важно, к примеру, для древних инкунабул).

Надо сказать, что такие требования уже были разработаны еще в 2012-м, только в формате рекомендаций и носили исключительно рекомендательный характер. Они с успехом действовали на протяжении последних шести лет, но сейчас они устарели: техника развивается, архивное дело тоже не стоит на месте. И вот 5 марта 2018 года Федеральное архивное агентство (ФАА) объявило конкурс на выполнение научно-исследовательской работы под сложным названием: «Технические требования к оцифровке архивных документов; оцифровке НСА к архивным документам; созданию, хранению, учету и использованию электронного фонда пользования». Конкурс выиграла компания ООО «БизнесСкан», и 18 апреля был заключен контракт на проведение этих работ.

Кто есть кто

22 ноября Требования были представлены заказчику: в здании Росхархива прошло совещание, на котором обсуждались новые стандарты. В совещании принимали участие представители архивной отрасли, а также некоторые коммерческие структуры. По итогам заседания было решено: в целом Требования одобрить, но — доработать с учетом замечаний.

Заседание проходило в закрытом режиме, но, как удалось узнать, претензии в основном касались устанавливаемых новыми Требованиями ограничений к сканирующему оборудованию. Казалось бы, такая малость. Но в ней-то и кроются те самые многомиллионные заказы, которые достанутся тому, кто выиграет рынок.

Как и шесть лет назад, «Требования» готовила Юлия Юмашева — доктор исторических наук, прекрасно разбирающаяся в организации архивного дела. Только вот новые Требования у нее почему-то получились с акцентом не на стандарты качества получаемого массива оцифрованных документов, а на параметры техники, которая должна использоваться при оцифровке.

Дьявол, как известно, кроется в деталях. И именно этот маленький акцент, как уверяют игроки рынка, способен сегодня оставить за бортом все разработанное и произведенное в России за последние годы сканирующее оборудование. Потому как если до буквы следовать разработанным г-жой Юмашевой Требованиям, то архивам, библиотекам и тому подобным заведениям в России остается одно — приобретать только зарубежные сканеры.

Возможно, разгадка этого загадочного перекоса нового документа заключается в том, что, когда в 2012-м году создавались первые Рекомендации, г-жа Юмашева работала заместителем директора Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД), а пару лет назад она перешла на работу в ООО «ДИМИ-Центр» (аффилирована через собственников с исполнителем госзаказа на подготовку Требований ООО «БизнесСкан»)?

Изюминка в том, что ООО «ДИМИ-Центр», существующее на российском рынке с 1995 года, как заявлено на сайте фирмы, занимается главным образом поставками сканирующего оборудования зарубежных фирм (собственного производства не имеет), а с 2002-го начало специализироваться на поставках оборудования для микрофильмирования и оцифровки библиотечных и архивных фондов.

По горячим следам многие СМИ бросились за комментарием к г-же Юмашевой, но с прессой она отказалась общаться.

Занимательная хронология

Как уже упоминалось, в марте ФАА разместило на сайте госзакупок заказ на подготовку Требований и уже в апреле был заключен контракт. А буквально через неделю после этого события, 25 апреля, Юлия Юмашева провела вебинар для работников архивов и библиотек на тему методики и подходов к оцифровке. Этот вебинар позиционировался как независимый, чисто теоретический, но в нем рефреном (корреспондент Sobesednik.ru внимательно прослушал лекцию г-жи Юмашевой) проходило: только импортное оборудование способно сотворить чудеса, в России нет ни своего производства, ни достойных сканеров...

А в конце вебинара г-жа Юмашева отвечала на вопросы слушателей. И один из них (от некой Ольги Крупновой) звучал так: «А это разве не отечественный сканер?» На что г-жа Юмашева ответила буквально следующее: «Нет, извините. Компания ЭЛАР... Вернее, так: не компания ЭЛАР, а в Российской Федерации нет производства сканирующего оборудования. Сканирующее оборудование, которое позиционируется на территории Российской Федерации, на самом деле является приобретенным за рубежом и модифицированным и модернизированным для задач, которые решает данная конкретная компания».

До суда не дошло

В корпорации обиделись: фирма существует на рынке с 1992 года, является крупнейшей в Европе, много лет занимается оцифровкой и уже перевела в электронный вид огромные массивы документов. Среди бесспорных заслуг компании — оцифровка архивов ГАРФа и Минобороны (в том числе создание таких популярных баз, как ОБД «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа»), фондов Национальной Российской библиотеки, декораций Большого театра, экспонатов Эрмитажа. Кроме того, корпорация давно и продуктивно занимается разработкой и производством планетарных сканеров, отвечающих задачам российского рынка. При этом их продукция уже не первый год закупается зарубежными фирмами.

— Мы разрабатываем и собираем нашу технику самостоятельно, основные компоненты и комплектующие производятся в России, — рассказал представитель корпорации ЭЛАР Артем Вартанян. — У нас полностью подготовлена элементная база технологических процессов производства, отлажена методика разработки и сборки изделий в промышленном режиме. Вся наша продукция сертифицирована, часть оборудования, поставляющегося на экспорт, проходит также и процедуру европейской сертификации. Наше производство способно выполнять работы любой сложности: как производство серийных образцов техники ЭЛАР в необходимом количестве, так и разработку и сборку уникальных и нестандартных решений для индивидуальных задач наших клиентов.

В общем, ЭЛАР, реагируя на заявление г-жи Юмашевой, подала иск в московский Арбитраж о защите деловой репутации. Но «ДИМИ-Центр» отказался удовлетворить досудебную претензию и удалить скандальное видео. А ЭЛАР решила не биться в суде и отозвала судебный иск.

— Выходит, все ваши заверения, что фирма производит сканеры, не выдержат испытания в суде?

— Выдержат, если говорить чисто о производстве, — отвечает Артем Вартанян. — Но запутаются в юридической казуистике. На вебинаре ведь звучало только название нашей корпорации — ЭЛАР. Это наименование является торговой маркой, объединяющей несколько юрлиц. Разработкой и производством сканирующего оборудования занимается ООО «Прософт-ПК», входящее в группу компаний корпорации ЭЛАР. В результате получилось, что иск был подан от ООО «Прософт-ПК», наименование которого не звучало на вебинаре. В ходе первого слушания нам стало очевидно, что при таком раскладе шансы на удовлетворение иска минимальны, и мы решили зря не тратить средства.

Что касается доказательств наличия в России, — продолжил мой собеседник, — собственных разработок и производства (имеется в виду не только «железо», как принято считать, но и «мозги» — авт.) планетарных сканеров «ЭларСкан», это подтверждается сертификатом о происхождении товара СТ-1 № 7134000374.

— Разве можно придумать что-то свое в такой сфере, как сканирующее оборудование?

— Можно. С технической точки зрения планетарный сканер — это комплекс решений для эффективного перевода в электронный вид таких оригиналов документов, где не справится другое оборудование, — начинает объяснять Артем. — Приведу лишь некоторые примеры. Смотрите, V-образную колыбель придумали зарубежные специалисты для безопасного сканирования сшитых книг с поврежденным корешком под определенным углом раскрытия (чаще всего это 120 градусов). А российские — разработали модель книжной колыбели, сочетающую в себе и режим адаптации к толщине корешка, и плоский, и V-образный режимы, причем с возможностью раскрытия на разные углы (от 180 до 90 градусов). А также придумали механизированный привод колыбели для настройки силы прижима документов к стеклу.

— Но матрицы-то и фотокамеры везде одинаковые...

— Это взгляд только с одной стороны. Еще одним нашим новшеством является многозонная система освещения, подстраивающаяся под режим сканирования. Есть и другие: режим макросъемки, имеющий механизированное управление; универсальные прижимные стекла для плоского и V-образного режима; а также программное обеспечение, которое позволяет использовать сканер как многофункциональное устройство: это одновременно рабочее место и для сканирования, и для обработки изображений. По идеологии наших разработчиков, планетарный сканер — это программно-аппаратный комплекс, включающий уже в базовой поставке все необходимое для работы: встроенный компьютер, консоль управления и программное обеспечение.

— Какие еще плюсы есть у отечественных сканеров?

— У России, с нашим историческим и культурным многообразием, есть много особенностей, которые отличают в том числе наши архивные документы от европейских и мировых. Возьмите, например, ревизские сказки — переписи податного населения в XVIII–XIX веках, которые составлялись помещиками и старостами селений. Было у помещика много крестьян — такая «книга-сказка» достигала толщины в 50–70 см. Аналогично с записями рождения, которые составлялись в церквях. А теперь представьте масштабы страны — и то, сколько таких документов веками хранится в архивах. Таких особенностей много, и российские сканеры их учитывают, ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а по ряду позиций и превосходят их — не зря же уже несколько лет ведется экспорт в другие страны. Наконец, они на порядок дешевле и выгоднее в обслуживании.

Чем недовольны эксперты

ФАА, понимая важность затеянной трансформации и следуя вектору Цифровой экономики, в рамках которой сложилась устойчивая практика создания рабочих групп для обсуждения наиболее важных инициатив с представителями отрасли, пригласил на совещание несколько коммерческих компаний, среди которых была и корпорация ЭЛАР. Обсуждались и предложенные г-жой Юмашевой новые Требования.

— Почему вы считаете, что со вступлением в силу новых Требований российское оборудование окажется «не у дел»? — спрашиваю у непосредственного участника этих слушаний эксперта по работе с госсектором корпорации ЭЛАР Ильи Веригина.

— В том проекте, который мы видели и обсуждали, 70% занимают чисто технические параметры, их совокупность указывает на исключительно зарубежные модели.

— А что еще принципиально не устроило экспертное сообщество в предлагаемых Требованиях?

— Могу представить лишь те замечания, которые есть у нас. Во-первых, совершенно некорректно использовать одну модель сканера под все задачи оцифровки. А именно это следует из документа — по крайней мере, такое предложение выдвигается на рассмотрение архивов. Так, заявлена ничем не обоснованная необходимость введения обязательного условия сканирования с разрешением 400 dpi для всех документов. Зачем это нужно для, скажем, записей ЗАГСов или современных документов того или иного региона? Качества электронной копии это не добавляет, зато существенно увеличивает массу объема хранения — ежемесячные затраты владельца архивного ресурса на ЦОД [центр обработки данных] и более мощные каналы связи.

Такие условия, — продолжил Веригин, — следует ставить для оцифровки артефактов, которым нужно эталонное копирование, скажем редкие или ветхие экземпляры, особо ценные, относящиеся к памятникам культуры, документы, написанные арабской вязью или готическим шрифтом, и тому подобные. Но в этих случаях разрешение 400 dpi не подходит — тут нужно минимум 600 dpi и ряд дополнительных инструментов.

В целом, на наш взгляд, в документе заявлены избыточные требования к оборудованию для сканирования, но почти не говорится о действительно важных вещах, относящихся к проблематике типов документов и их состояния, результатам работ...

— Все эти замечания будут учтены?

— Мы на это очень надеемся.

поделиться:

Общество

В ФРГ журналисты призвали не давать лицензию RT из-за дезинформации

Читать далее >

Общество

Сухие пайки для Росгвардии продают в Кургане по 150 рублей

Читать далее >

Общество

СКР заявил, что журналисты погибли в ЦАР из-за просчетов со стороны ЦУР

Читать далее >
Политика
Владимир Зеленский заявил о готовности участвовать в выборах президента Украины
В правительстве назвали домыслами запрет на подарки учителям
В Минкомсвязи призвали чиновников спокойно выслушивать критику работы
Военные смогут сбивать пассажирские самолеты при угрозе экологической катастрофы
Общество
Краткий курс продуктивной жизни
В ФРГ журналисты призвали не давать лицензию RT из-за дезинформации
Сухие пайки для Росгвардии продают в Кургане по 150 рублей
СКР заявил, что журналисты погибли в ЦАР из-за просчетов со стороны ЦУР
Колумнисты
Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации

Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит принимать ее в расчет


Культура и ТВ
Планы на выходные: Дэвид Боуи, индийский базар и кино
Музыкант Марк Мортон опубликовал посмертную песню Честера Беннингтона
Зрители раскупили почти все билеты на премьеру "Рождения Сталина"
В Думе выступили против идеи Билана о введении цензуры
Шоу-бизнес
"Михаил Задорнов. Аплодируем стоя"
"Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю"
"Она всех могла обмануть". Вспоминая Елену Майорову
Скандалы с секс-домогательствами в российском шоу-бизнесе – 2018

Здоровье
Остеопороз у женщин могут начать лечить по-новому
Дефицит витамина D грозит смертельными обострениями ХОБЛ
Число врачей в Москве оказалось ниже положенного норматива
Правильная осанка позволяет лучше справляться с математикой
Туризм
В новый год — с племенем мяо. Путеводитель по Гуйчжоу, часть 2
Аэропорт Санкт-Петербурга назовут в честь Достоевского
Стоимость проезда по канатной дороге в Москве составит 400 рублей
В США предупредили о возможных терактах в Барселоне на Новый год
Авто
Движение по Волоколамскому шоссе после затопления тоннеля восстановлено
ГИБДД, Верник и тюрьма для московских автолюбителей
217 взрослых и 10 детей погибли в ДТП в новогодние праздники
Автомобиль Toyota за 5,5 млн похитили у мужчины на севере Москвы
Недвижимость
Рынок недвижимости в начале 2019-го: почему могут вырасти цены
Сенатор Сергей Калашников призвал изменить всю систему ипотеки
Сроки сноса "хрущевок" в Москве и переселения жителей определят до конца года
Совфед обязал согласовывать перепланировку в многоквартирном доме
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Герхард Шрёдер с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
Свадебный канцлер. Как Герхард Шрёдер стал лоббистом российских компаний
Коридор поликлиники в струнинской горбольнице // фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru
Больница, на которую жаловались Путину, не дождалась ни ремонта, ни открытия
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Пир во время санкций. Как отпразднуют Новый год ведомства и госкорпорации
Фото: Global Look Press
Война жучков. Кто и как вмешивается в частную жизнь россиян
Анастасия Вертинская // фото: Вадим Тараканов
"Теперь моя любимая роль – бабушка четверых внуков". Семейный фотоальбом Анастасии Вертинской
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев
Ирина Алферова // фото: Наталья Логинова
Ирина Алферова:
Мечтаю снять новогодний фильм
Кирилл Слепец // фото: ХК "Локомотив"
Призер МЧМ-2019 Кирилл Слепец:
Я патриот! А лига тут ни при чем
Александр Лебедев // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Александр Лебедев:
Западная система превратилась в аналог российской, только лицемернее
Ермолай Солженицын // фото: Андрей Струнин
Ермолай Солженицын:
Отец считал, что художник выше политика


Фото: Global Look Press
Любовь Успенская лишилась бизнеса
иллюстративное фото // Natalya Loginova / Russian Look
Скандалы с секс-домогательствами в российском шоу-бизнесе – 2018
Анастасия Ивлеева // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Предприниматель пострадал от мошенников, купив рекламу в инстаграме Ивлеевой
Певица Наргиз Закирова // фото: Антон Гынгазов / Global Look Press
Концертный директор: Певица Наргиз стала неуправляемой!
Оксана Богданова
Оксана Богданова: Только я и вдова Марьянова знаем, как всё было на самом деле

Фото: Shutterstock
Как помощь шаманов вошла в моду у представителей российской власти
Фото: Global Look Press
Российский Дед Мороз: Я отказался от пенсионного удостоверения
Олег Константинович Попов // фото: архив редакции
Встречи с солнечным клоуном. Вспоминая Олега Попова
Фото: Олег Караджа
Как встречали Новый год в экспедиции к Северному полюсу
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Будущее дальше, чем думалось: как живет "Сколково" через два года после открытия