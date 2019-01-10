Жителей центра России предупредили о метели и ветре до 17 м/с 13 января

В Гидрометцентре России рассказали об ухудшении погодных условий в ЦФО в канун Старого Нового года.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 10 января, в Москве ожидается 8-градусный мороз, небольшой снег и рост атмосферного давления.

Как передает агентство городских новостей «Москва», Росгидромет предупредил жителей центральных регионов России об ухудшении погодных условий в ближайшие выходные, 12 и 13 января.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью 12 января южный циклон принесет в Центральный федеральный округ мокрый снег, метель и сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 12-17 м/с.

При этом температура воздуха в ночные часы может достигать минус 12 градусов, а днем подниматься до нуля.