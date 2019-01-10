За автором видео похорон "вора в законе" пришла полиция Амурска

Глава пресс-службы МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева прокомментировала видео прощания с криминальным авторитетом.

В интернете появилось видео, на котором толпа людей и автомобильная процессия движутся по дороге города Амурск вслед за гробом некоего Юрия Зарубина по кличке Заруба. Местные жители называют его «смотрящим за городом» и «вором в законе», он скончался от рака.

Очевидцы похорон сообщили о том, что ради этой церемонии рабочие посыпали автомобильную дорогу песком. По слухам, проститься с Зарубой 8 января пришли глава МВД Амурска и прокурор города.

Однако 9 января глава пресс-службы УМВД по краю Ирина Щеголева заявила, что ни прокурора, ни главы МВД на похоронах не было. «Информация о перекрытии движения является не достоверной – участники процессии сами пытались это сделать, но сотрудники ГИБДД это пресекли и выписали нарушителям протоколы за нарушение ПДД», – рассказала она «РИА Новости».

По словам Щеголевой, автор видео похорон состоит на учете в полиции, с ним «проводится беседа, устанавливаются причины, по которым он разместил данную публикацию». Юристы МВД планируют оценить репутационный вред, нанесенный автором ролика.