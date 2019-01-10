В Париже начался суд над Павленским по делу о поджоге Банка Франции

Во Франции художника Петра Павленского и его соратницу обвиняют в «порче имущества способом, угрожающим жизни людей».

Напомним, российского художника-акциониста Петра Павленского арестовали за поджог здания Банка Франции осенью 2017 года. Свои действия художник объяснил желанием «разжечь огонь революции по всему миру».

Как передает France24, суд по делу Петра Павленского начинается в Париже в четверг, 10 января. Помимо самого художника, на скамье подсудимых в парижском Дворце правосудия также оказалась и его экс-соратница Оксана Шалыгина. Их обвиняют в «порче имущества способом, угрожающим жизни людей».

При этом дату вынесения вердикта суда по делу Павленского радиостанция не указывает.